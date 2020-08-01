Kavak ilçesinde jandarmadan trafik denetimi Kavak ilçesinde Jandarma Trafik ekiplerince trafik denetimi yapıldığı bildirildi.

Kavak ilçesinde Jandarma Trafik ekiplerince trafik denetimi yapıldığı bildirildi.

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, AA muhabirine, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların güvenli seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla denetimlere devam ettiklerini söyledi.

Sürücüleri hız ihlali yapmamaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirdiklerini belirten Göktürk, "Denetim sırasında sürücülere uyarı broşürü dağıttık. Ayrıca bayram şekeri ve kolonya ikramında bulunduk." dedi.

Kaynak: AA