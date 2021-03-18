Kavak ilçesinde halk pazarı Kovid-19 önlemleri kapsamında geçici olarak kapatıldı
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Kavak ilçesinde halk pazarı Kovid-19 önlemleri kapsamında geçici olarak kapatıldı

18.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:34
Kavak ilçesinde halk pazarı Kovid-19 önlemleri kapsamında geçici olarak kapatıldı

Kavak Kaymakamlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında halk pazarının geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Kavak Kaymakamlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında halk pazarının geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Kaymakam Ömer Saygılı, AA muhabirine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda perşembe günleri 19 Mayıs Mahallesi'nde kurulan halk pazarının geçici süreyle kapatıldığını söyledi.

Vatandaşlara Kovid-19 salgınıyla mücadele kurallarına uymaları çağrısında bulunan Saygılı, "Son zamanlarda Kovid-19 salgınında artış olduğunu biliyoruz. Virüs, alacağımız önlemlerden daha etkili değil. Bizler toplum olarak maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarsak Kovid-19 salgınını etkisiz hale getirir ve normal yaşantımıza döneriz." dedi.

Gerek ilçe merkezinde gerekse kırsaldaki camilerden ezan sonrası tedbirler konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunulduğunu anlatan Saygılı, "Tüm vatandaşlarımıza devletimiz tarafından belirlenen mücadele kurallarına uymaları konusunda çağrı yapıyorum. Kovid-19 salgınına karşı denetimlere ağırlık vereceğiz. Vatandaşların cezai duruma düşmemeleri için kısıtlama ve yasaklara uyması gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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