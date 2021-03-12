Kavak ilçesi mart ayında beyaza büründü
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Kavak ilçesi mart ayında beyaza büründü

12.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:34
Kavak ilçesi mart ayında beyaza büründü

Kavak ilçesinde mart ayında yağan kar, ilçeyi beyaz örtüyle kapladı.

Kavak ilçesinde mart ayında yağan kar, ilçeyi beyaz örtüyle kapladı.

İlçede dün yağan yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

Aralıklarla devam eden kar yağışı, parklar, yollar, sokaklar ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü.

İlçe merkezinde 3 santimetre olan kar kalınlığının yükseklerde 5 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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