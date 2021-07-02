Kavak İlçe Sağlık Müdürü Koçoğlu, vatandaşları kene ısırmasına karşı uyardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kavak İlçe Sağlık Müdürü Koçoğlu, vatandaşları kene ısırmasına karşı uyardı

Kavak İlçe Sağlık Müdürü Koçoğlu, vatandaşları kene ısırmasına karşı uyardı
Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

Kavak İlçe Sağlık Müdürü Abdulkadir Koçoğlu, vatandaşlara Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) neden olan kene ısırmasına karşı uyarıda bulundu.

Kavak İlçe Sağlık Müdürü Abdulkadir Koçoğlu, vatandaşlara Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) neden olan kene ısırmasına karşı uyarıda bulundu.

Koçoğlu, AA muhabirine, Kavak ilçesinin konumu itibarıyla KKKA'ya yol açan kene yönünden riskli bölgeler içinde bulunduğunu söyledi.

Bugünlerde tarımsal alanlarda, hayvancılık yapılan kesimlerde bulunanların yanı sıra Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların sona ermesiyle insanların doğaya açılabileceği, bunun da KKKA vakalarında artışa neden olabileceğini anlatan Koçoğlu, doğaya çıkacak vatandaşların kene ısırmasına karşı gereken tedbirleri alması gerektiğini dile getirdi.

Bağ, bahçe, tarla, orman gibi riskli alanlara giderken açık renkli ve kapalı kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Koçoğlu, şunları kaydetti:

"Hayvanların üzerindeki keneye ve hayvanların kan ve idrarlarına çıplak elle dokunulmamalıdır. Riskli alanlardan döndükten sonra vücut ve elbiselerde kene olup olmadığı kontrol edilmelidir. Vücuda tutunan kene varsa eldiven, bez ya da poşet yardımıyla çıkartılmalı. Eğer kişi çıkartamıyorsa zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gitmeli. Vücudunda kene tutunan kişi 10 gün içinde halsizlik, iştahsızlık, ateş, bulantı, ishal gibi şikayetlerden birini yaşaması halinde vakit geçirmeden bir sağlık kuruluşuna gitmeli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

DEVA Partisi ittifak yapacak mı? Ali Babacan, yol haritasını anlattı
DEVA Partisi ittifak yapacak mı? Ali Babacan, yol haritasını anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Kenan Doğulu İbrahim Selim Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Erol Bulut Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kavak İlçe Sağlık Müdürü Koçoğlu, vatandaşları kene ısırmasına karşı uyardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 16:01:47. #1.14#

title