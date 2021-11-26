Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Büyük'ten okullara ziyaret

KAVAK, SAMSUN (AA) - Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçe merkezi ve kırsalda bulunan okulları ziyaret etti.

Öğretmenler Günü'nden itibaren 3 gün içinde gerçekleştirdiği 17 okul ziyaretinde öğretmenlerle bir araya gelen Büyük, talep ve sorunlarını dinledi.

Sabır, metanet, cesaret ve sağduyunun öğretmenlik mesleğinin ana unsurları olduğunu vurgulayan Büyük, "Milli birlik ve beraberliğimizin teminatı hiç şüphesiz öğretmenlerdir. Bir milletin milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü, medeniyet bakımından kalkınmış olmasında öğretmenlerin önemli rolü bulunmaktadır." dedi.

Öğretmenlerin kendisine emanet edilen nesle ilimin ışığıyla maddi ve manevi değerleri kazandıran, sevgi ve şefkatle yol gösteren olduğunu anlatan Büyük, "Fedakar öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş bütün öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum. Emekli öğretmenlerimize de şükranlarımı sunar, görevleri başında bulunan öğretmenlerimize muvaffakiyetler dilerim." ifadesini kullandı.

AA / Mustafa Günay - Son Dakika Haberleri

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