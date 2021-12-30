Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Büyük öğrencilerle bir araya geldi

19 MAYIS, SAMSUN (AA) - Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Anadolu Lisesi ve 19 Mayıs İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Kavak Anadolu Lisesi ile 19 Mayıs İlkokulunu ziyaret eden Büyük, okul idarecileri ve öğretmenlerden eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldıktan sonra sınıfları gezerek öğrencilere verimli ders çalışma ve verimli ders çalışmayı önleyen faktörleri anlattı.

Büyük, "Öğrencilik yaşamının önemli bir parçası dersler ve ders çalışma gerekliliğidir. Yaşamımızın bu döneminde bizden beklenen en temel sorumluluk, genellikle derslerimizden başarıyla geçmektir. Bu da ancak düzenli bir çalışma alışkanlığıyla olur. Ne var ki, masa başına oturup ders çalışmak, kitapların başında saatler harcamak, kişiyi, her zaman istenilen sonuca götürmeyebilir. Verimli, planlı ve düzenli çalışmak, başarıyı artırmaya yarayan önemli bir beceridir." dedi.

Kovid-19 salgınına da işaret eden Büyük, maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarını hatırlattı.

AA / Mustafa Günay - Son Dakika Haberleri

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