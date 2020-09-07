Kavak iki yatırımcı daha kazandı
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Kavak iki yatırımcı daha kazandı

Bir hafta içinde iki ayrı yatırımcının ziyaret ettiği Kavak, yaklaşık 10 milyon liralık yeni bir yatırıma daha kavuşuyor.

Kavak iki yatırımcı daha kazandı
07.09.2020 13:58 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:03

Bir hafta içinde iki ayrı yatırımcının ziyaret ettiği Kavak, yaklaşık 10 milyon liralık yeni bir yatırıma daha kavuşuyor.

Son yıllarda yatırımcının ilgi odağı haline gelen Samsun'un Kavak ilçesinde sanayi yatırımı sayısı hızla artmaya başladı. İlçede sanayi yatırımlarının artması için yaptığı çalışmaların karşılığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "İlçemde tek bir işsiz kalmayıncaya kadar sanayicilerin peşinden koşacağım" dedi.

2014 Yılında göreve gelmesi ardından ilçenin büyük boyutta yaşadığı işsizlik sorununu çözmenin tek yolunun sanayileşmeden geçtiğini tespit ederek var gücüyle yıllarca ilçenin tanıtımı için çalıştığını anlatan Başkan Sarıcaoğlu, bugün ilçe Organize Sanayi Bölgesinde tekstilden, makine sanayine çeşitli sektörde onlarca tesiste yüzlerce bölge gencinin iş imkanına kavuştuğunu belirterek, "Bizim için bundan daha büyük mutluluk düşünemiyorum. Yıllarca bunun için mücadele ettik" diye konuştu.

Geçen hafta iki sanayiciyi daha kazandıklarını belirten Sarıcaoğlu, "Son olarak iki firma ilçemizde yatırım kararı aldı. Bu iki firmamız da Türkiye'mizin önde gelen kuruluşlarından ve her ikisi de yaklaşık 5'er milyon liralık yatırım yaparak yüzlerce gencimize daha iş ve AŞ imkanı sağlayacaklar. Kavak, hızla Samsun'un bir sanayi şehri olma yolunda ilerliyor" şeklinde konuştu.

İlçenin yakaladığı sanayileşme hareketini daha ileri noktalara taşımak için çalışmaya devam edeceklerini anlatan Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, "Karadeniz'in Anadolu'ya açılan kapısı üzerinde bulunan Kavak, havaalanı ve Samsun Limanına 25-30 dakikalık mesafede. En önemlisi de çalışkan ve eğitimli bir gençliğe sahip. Yıllarca gittiğimiz her yerde ilçemizin bu avantajlarını anlatarak sanayicilerimiz ilgisini çekmeyi başardık. Gelen girişimcilerimize de elimizden geldiğince destek oluyoruz. Bu çabalarımızda karşılıksız kalmıyor ve artık yatırım olarak bizlere geri dönüyor. Burada artan her yatırım da bizlerin ve gençlerimiz geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlıyor" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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