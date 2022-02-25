Kavak HEM'in düzenlediği aşçı yardımcılığı kursu tamamlandı

KAVAK, SAMSUN (AA) - Kavak Halk Eğitim Merkezince (HEM) açılan aşçı yardımcılığı kursunun sona erdiği bildirildi.

HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, ilçe merkezindeki bir pastanede açılan ve eğitmenliğini Emine Bayram'ın yaptığı 450 saat süreli kursa 18 kursiyerin katıldığını söyledi.

Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiğini kursun ikincisini açma çalışmaları yürüttüklerini belirten Ersoy, "Kursumuzda başarılı olan kursiyerlerimizin sertifikalarını önümüzdeki günlerde vereceğiz. Kursiyerlerimiz artık meslek sahibi oldu. Alacakları sertifika ile hem kendi iş yerlerini açabilecek hem de herhangi bir yerde istihdam edilebilecekler." dedi.