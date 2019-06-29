Kavak HEM'den ücretsiz piyano kursu

SAMSUN (AA ) - Kavak Halk Eğitimi Merkezince (HEM) yaz kursları programı kapsamında ücretsiz piyano kursu açıldı.

HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, 130 saat süreli kursa 13 kursiyerin katıldığını söyledi.

Müzik branşında piyano kursunun çocuklar ve velilerinden gelen talep üzerine randevu sistemine göre düzenlendiğini belirten Ersoy, "Talep üzerine gençlerimizin boş zamanlarını faydalı şekilde geçirebilmeleri ve zararlı alışkanlıklardan korunmalarını sağlamak amacıyla piyano kursu açtık. Kursumuza daha ilk günü olmasına rağmen gençlerimizden yoğun ilgi var. Yeterli sayıda ulaşabilirsek ikinci bir kurs açmayı planlıyoruz." dedi.

Kursta eğitmeni olarak müzik öğretmeni Pınar Derici görevlendirildi.

Kaynak: AA