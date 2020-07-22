Kavak HEM'den jimnastik kursu Kavak Halk Eğitimi Merkezince (HEM) jimnastik kursu açıldığı bildirildi.

Kavak Halk Eğitimi Merkezince (HEM) jimnastik kursu açıldığı bildirildi.

HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, AA muhabirine, lise mezunu gençlere yönelik uzmanlık, polis ve spor akademisine hazırlık amacıyla açılan 2 ay süreli kursa eğitmen olarak Dinçer Dinç'in görevlendirildiğini söyledi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kursa Kavak ve komşu ilçelerinden 24 kişinin katıldığını belirten Ersoy, kursun ardından başarılı olan kursiyerlere sertifika verileceğini kaydetti.

Kaynak: AA