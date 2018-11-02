Kavak Halk Eğitim Merkezine Ziyaret

Samsun Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife Öztürk Erdin, Kavak Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Tanrıöven ile bir araya gelen Erdin, merkezdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdin, kursiyerler tarafından üretilen süs ve hediyelik gibi eşyaların satışı konusunda ortak projeler üretebileceklerini söyledi.

Tanrıöven de açılmış ve açılması planlanan kurslar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Erdin, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının canlandırılması çalışmaları kapsamında açılan yöresel kilim dokuma kursunda incelemelerde bulundu, kursiyerlerle bir süre sohbet etti.

Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük de katıldı.