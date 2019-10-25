Kavak Halk Eğitim Merkezinden kimsesiz çocuklara örgü bebek

25.10.2019 13:50

Kavak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sevgi Evlerinde kalan çocukları mutlu etmek için 300 örgü bebek yaptı.

İş-Kur desteğiyle kadınların ördüğü 300 bebek, Sevgi Evlerinde kalan çocuklara teslim edilmek üzere Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay'a teslim edildi.



Şenay, örgü bebeklerin kimsesiz ve mülteci çocuklarına dağıtılacağını belirterek, "Samsun Valimiz Sayın Osman Kaymak'ın sevgi evlerine ve buradaki mülteci ve kimsesiz çocuklara verdiği önemi biliyoruz. Bu kapsamda Halk Eğitimi Merkezi kursumuzda kursiyerlerimiz tarafından yapılan 300 örgü bebeği sevgi evleri çocuk yuvasındaki mülteci ve kimsesiz çocuklara dağıtmak üzere Valiliğe göndereceğiz." dedi.

Kaynak: AA