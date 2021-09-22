Kavak Halk Eğitim Merkezince TYT ve AYT destekleme kursları açıldı - Haberler
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Kavak Halk Eğitim Merkezince TYT ve AYT destekleme kursları açıldı

AA / Mustafa Günay - Haberler | Güncel
Kavak Halk Eğitim Merkezince TYT ve AYT destekleme kursları açıldı

Kavak Halk Eğitim Merkezince (HEM) üniversite sınavlarına hazırlık amacıyla TYT ve AYT destekleme kursları açıldığı bildirildi.

Kavak Halk Eğitim Merkezince (HEM) üniversite sınavlarına hazırlık amacıyla TYT ve AYT destekleme kursları açıldığı bildirildi.

Kavak HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, AA muhabirine, TYT ve AYT kurslarına lise mezunu 20 kursiyerin katıldığını söyledi.

Halk Eğitim Merkezi olarak vatandaşlara daha faydalı olabilme arayışında olduklarını dile getiren Ersoy, "Sınavlara katılacak öğrencilerimize faydalı olabilmek için matematik, tarih, edebiyat, coğrafya, fizik ve biyoloji alanlarında kurs açtık. Kurslarımız hafta içi ve hafta sonu açık olacaktır. Kursa katılanlardan herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Kurslar 10 Haziran'da sona erecek." dedi.

Halk Eğitim Merkezi olarak belediye, müftülük ve diğer kuruluşlarla iş birliği içinde kurslardan daha çok kişinin yararlanmasını istediklerini anlatan Ersoy, "Bu kapsamda da ilçemizin çeşitli yerlerine duyurular astık. Bu arada belediyemiz mesaj ve ilan, müftülüğümüzde tüm camilerden vatandaşlara duyuru yapıyor. Bizlere destek verdikleri için kendilerine teşekkür ederim." diye konuştu.

Kavak Halk Eğitim Merkezince TYT ve AYT destekleme kursları açıldı

AA / Mustafa Günay - Son Dakika Haberleri
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