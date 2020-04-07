Kavak Gençlik Merkezinden sağlık çalışanlarına siperli maske
Samsun'da, Kavak Gençlik Merkezinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanları için siperli maske üretiliyor.
07.04.2020 09:28 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:28
Samsun'da, Kavak Gençlik Merkezinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanları için siperli maske üretiliyor.
Kavak Gençlik Merkezi gençlik liderleri, koronavirüs salgınını ile mücadelede görev alan sağlık personeli için 105 siperli maske üretti.
Üretilen maskeler, Kaymakam İbrahim Engin Şenay ve Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz tarafından Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Seven'e teslim edildi.
Altıngöz, gençlik liderleri ile siperli maske üretimine devam edeceklerini belirterek, malzeme giderlerinin gençlik merkezi tarafından karşılandığını söyledi.
Kaynak: AA