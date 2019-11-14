Kavak Devlet Hastanesinde tatbikat

14.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:52

Kavak Devlet Hastanesinde Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta, senaryo gereği trafik kazasında yaralanan 10 kişi, hastaneye sevk edildi, hastanede ilk müdahelenin ardından yaralıların ilgili bölüm ve hastanelere sevki yapıldı.

Tatbikata, İl Sağlık Müdürlüğü Afet Komisyon Birimi personeli de katıldı.

Başhekim Opr. Dr. Mustafa Seven, HAP tatbikatının başarıyla tamamlandığını belirterek, "Olası bir durum karşısında hastanemizin risklerini ortaya çıkarmak, iletişim, gerekli olan diğer kurumlarla koordinasyon, personelimizin görev ve sorumluluklarını benimsemesi ve her türlü afet durumu karşısında hazır ve bilinçli bir şekilde görevlerinin başında olmalarını hedef alarak tatbikatımızı gerçekleştirdik. Değerlendirmesini yaptık. Tatbikatımızı gerçeğini aratmayacak şekilde başarıyla tamamladık." dedi.

Kaynak: AA