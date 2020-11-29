Kavak Belediyesinden vatandaşlara vergi hatırlatması
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Kavak Belediyesinden vatandaşlara vergi hatırlatması

29.11.2020 15:29 | Son Güncelleme: 29.11.2020 15:32
Kavak Belediyesinden vatandaşlara vergi hatırlatması

Kavak Belediyesince emlak vergisinin ikinci taksit ödeme süresinin 30 Kasım'da sona ereceği uyarısında bulunuldu.

Kavak Belediyesince emlak vergisinin ikinci taksit ödeme süresinin 30 Kasım'da sona ereceği uyarısında bulunuldu.

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, yaptığı açıklamada, vergi uyarısındaki amaçlarının vatandaşları üzmek değil, cezalı duruma düşmemesini sağlamak olduğunu söyledi.

Çevre temizlik vergisi, emlak vergisi ve reklam vergisinin ikinci taksiti için ödeme süresinin 30 Kasım'da sona ereceği uyarısında bulunan Sarıcaoğlu, "Vergi mükelleflerimizden taksit süresini unutmuş olanlar vardır. Belediye olarak mükelleflerimizin cezalı duruma düşmemeleri için hatırlatma yapıyoruz. Ödenen vergi, yine vatandaşlara hizmet olarak geri dönecektir." dedi.

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Sarıcaoğlu, ödemelerin belediye veznelerinden ve belediyenin resmi web sitesinden e-belediye butonuna tıklayarak online olarak yapılabileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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