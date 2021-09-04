Kavak Belediyesinden okul bahçelerinde temizlik

Kavak Belediyesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesinde okul bahçelerinde temizlik ve dezenfekte çalışması yapıyor.

Kavak Belediyesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesinde okul bahçelerinde temizlik ve dezenfekte çalışması yapıyor.

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, eğitim-öğretim sezonu öncesinde ilçede bulunan okul ve öğrenci pansiyonlarının bahçelerinin elden geçirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Okullarda ilk ders zilinin çalmasıyla tüm çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini belirten Sarıcaoğlu, şunları kaydetti:

"Okullar 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak, Kavak Belediyesi olarak bu kapsamda öğrenci ve öğretmenlerimizin sağlığını da önceleyerek okulları yeni eğitim-öğretim yılı için hazır hale getirilmesinde bizim de katkımız olsun istedik. Bu amaçla okullarımız ile öğrenci pansiyonlarımızın ortak kullanım alanlarında basınçlı suyla yıkama, temizleme, dezenfekte ve peyzaj çalışmaları başlattık. Yine özel makinelerle yabani otları kesiyoruz. Tüm bu çalışmalarımızı ilk ders zili çalmadan bitirmeyi planladık. Bu yöndeki çalışmalarımız eğitim öğretim devam ettiği süre içerisinde periyodik olarak devam edecek."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ise okul ve öğrenci pansiyonları bahçelerinde yaptıkları temizlik, dezenfekte ve peyzaj çalışmalarından dolayı belediyeye teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay