Kavak Belediyesinden İhtiyaç Sahiplerine Giysi Yardımı

Kavak Belediyesi ilçe genelinde bulunan ihtiyaç sahiplerine vermek üzere belediye hizmet binasında giysi dağıtımına başladı.



Kavak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Kavak genelinde başlatılan giysi yardımı ilçe genelinde büyük beğeni topladı. Kavak Belediye hizmet binasının bir bölümünü giysi yardımı için mağaza havasında düzenleyen görevliler ihtiyaç sahiplerinin gelip ihtiyaçları kadar giysi alması konusunda gerekli yardımlarda bulunuyor.



Belediye olarak sosyal yardım konuları üzerinde hassasiyetle durduklarını belirten Başkan Sarıcaoğlu, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bir nebzede olsa karşılayabilmek için başlatmış olduğumuz bu kampanya ile birçok vatandaşımızın yüzünü güldürdük. Hiçbir vatandaşımızı rencide etmeden tıpkı bir mağazadan alışveriş yapıyormuş gibi gelip ihtiyaçları doğrultusunda beden ölçülerine göre giysi almaları için Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Ücretsiz olarak tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın faydalanabilecekleri bu bölüme herkes istediği zaman çıkıp gelebilir" dedi.



Başkan Sarıcaoğlu, giysi yardımı yaptıkları alanda incelemelerde bulunarak alanda bulunan elbise miktarının daha da fazla artması için gerekli talimatı verdi. - SAMSUN