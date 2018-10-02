Kavak'a Bir Madalya Daha

Samsun Kavaklı kick boks sporcusu Mehmet Akif İpek, minikler 47 kilogramda 2018 Türkiye Kick Boks Şampiyonu oldu. İpek'in elde ettiği başarı memleketi Kavak'a da büyük sevinç yaşattı.

2016 yılında da Çorum'da yapılan Türkiye Okul Sporlarında 44 kiloda altın madalya alan Mehmet Akif İpek, 2017'de 15 Temmuz Şehitleri Kayseri İller arası Kick Boks Turnuvası'nda 47 kiloda altın madalya almıştı.

İpek, bu yıl da 26-29 Nisan'da Muğla'da düzenlenen Türkiye Sporları'nda altın madalya sahibi olmuştu. Mehmet Akif İpek, son olarak Elazığ'da düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda mücadele ettiği 47 kiloda rakiplerini büyük üstünlükle yenerek altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Kavaklı şampiyonu makamında kabul ederek kutlayan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Minikler 47 Kilogramda 2018 Türkiye Kick Boks Şampiyonu olan ilçemiz Çiğdem Mahallesi'nden Mehmet Akif İpek kardeşimize başarılarının devamını diliyorum. İlçemiz için büyük gurur kaynağı olan genç kardeşimize çam sakızı çoban armağanı hediyemizi takdim ettik. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. - SAMSUN