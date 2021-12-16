Kavak 19 Mayıs İlkokuluna kütüphane kazandırmak için kampanya başlatıldı
Kavak 19 Mayıs İlkokulunda açılması planlanan kütüphane için ilçe genelinde kitap toplama kampanyası başlatıldı.
19 MAYIS, SAMSUN (AA) - Kavak 19 Mayıs İlkokulunda açılması planlanan kütüphane için ilçe genelinde kitap toplama kampanyası başlatıldı.
Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Milli Eğitim Bakanlığının, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yürüttüğü "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" Projesi kapsamında 19 Mayıs İlkokuluna kütüphane kazandıracaklarını belirtti.
Kütüphane yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Büyük, Okul Müdürü Ali Çalışıcı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Okul Müdürü Çalışıcı, kütüphane için kitap toplama kampanyası başlattıklarını söyledi. Kampanyaya en büyük desteğin öğrencilerden geldiğini belirten Çalışıcı, öğrencilerin harçlıklarıyla kitap alarak okuldaki kitap toplama kumbarasında biriktirdiklerini söyledi.
Çalışıcı, kütüphanenin hizmete girmesi için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü kaydetti.