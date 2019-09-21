Kavacık Üzüm Festivali renkli başladı

21.09.2019 15:20

Karabağlar Belediyesi'nin, kırsal kalkınmayı desteklemek ve sadece yörede yetiştirilen "Alphonse Lavallee" üzüm türünü dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlediği Kavacık Üzüm Festivali renkli görüntülerle başladı. Karabağlar'da geçen ay yaşanan orman yangınına vurgu yapmak amacıyla "Yarınlarımız Umutla Yeşeriyor" sloganıyla düzenlenen festivalin ilk gününde, yöresel lezzetler yarışması yapıldı, üretici stantları açıldı; konserler, halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Eşi Fügen Selvitopu'yla birlikte tezgâhları tek tek gezen ve vatandaşlara "hayırlı işler" dileyen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, festivalin her geçen yıl daha fazla katılıma sahne olmasından mutluluk duyduğunu söyledi. Başkanı Selvitopu, "Nefes almak isteyen herkesi Kavacık'a bekliyoruz" dedi.

YOĞUN İLGİ

Karabağlar Belediyesi'nin haftalar öncesinden davet yaptığı Kavacık Üzüm Festivali'ne, beklendiği gibi ilgi yoğun oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren köy sokaklarını dolduran vatandaşlar, üzüm, hayvan ve insan motifleriyle süslenen bembeyaz duvarlar önünde fotoğraf çektirdiler, yörede yetişen doğal ürünlerden satın alma olanağı buldular.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da, eşi Fügen Selvitopu'yla birlikte stantları tek tek ziyaret etti ve üreticilere "hayırlı işler" dileklerini iletti. Başkan Selvitopu ve eşi,üreticilerle, ziyaretçilerle, çocuklarla ayrı ayrı hatıra fotoğrafı da çektirdi. Başkan Selvitopu ayrıca, bez torba üzerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve üzüm motif baskısı da yaptı.

Kavacık coğrafyasında yetiştirilen bu üzüm türünün tadının çok özel olduğunu ve bunu dünyaya tanıtmaya kararlı olduklarına dikkat çeken Başkan Selvitopu, "Festivalimizi 6 yıldır aralıksız düzenliyoruz. Her yıl daha fazla katılım olması bizleri çok mutlu ediyor. Kavacık köylülerimiz de festivali sahiplendiler. Tarımın öneminin bilincindeyiz. Bu anlayışla değerlerimize sahip çıkmaya ve onları geleceğe taşımaya kararlıyız" dedi.

İlk gün etkinliklerini muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti ilçe temsilcileri, belediye meclis üyeleri de izledi.

"KAVACIK KAZANSIN!.."

Bando ve halk oyunları gösterileri, Karabağlar Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konseri, fotoğraf sergisi, çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölyelerle renklenen festivalin ilk gününde, "Yöresel Lezzetler Yarışması ve Ödül Töreni" de gerçekleştirildi.

Karabağlar Belediyesi, İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği (İZPAD) ve İzmir Lezzet Dergisi işbirliğiyle düzenlenen yarışma, Kavacık Kadın Kooperatifi önünde yapıldı. Kıyasıya rekabete sahne olan yarışmanın katılımcıları, festivalin yörenin kalkınmasındaki önemini vurgulayarak, "Kavacık kazansın" dediler.

"Gün Balı", "Gazete Tatlısı" gibi çok sayıda yerel lezzetin değerlendirildiği yarışmada "kabak ucu" yemeğiyle Cahide Çınar birinci, "ekmek içi böreğiyle" Nahide Dündar ikinci ve höşmerim tatlısıyla Nurten Özkan üçüncü oldu. Çınar'a ödülünü Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu verdi.

BÜYÜK YANGIN UNUTULMADI

Festivalde, geçen ay Karabağlar sınırlarında başlayan ve binlerce hektarlık alanı küle çeviren büyük orman yangını da unutulmadı. Bu nedenle etkinlik "Yarınlarımız Umutla Yeşerecek" sloganıyla düzenlendi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, bundan sonra yapılacak

ağaçlandırma çalışmalarına destek vereceklerini bir kez daha vurguladı.

PAZAR PROGRAMI DA DOLU DOLU

Kavacık Üzüm Festivali pazar günü de konuklarını dolu bir programla ağırlayacak. Stantlar gün boyu açık olacak. Ayrıca saat 13.00'teki halk oyunları gösterisinin ardından saat 13.15'te protokol konuşmaları yapılacak. Daha sonra Kavacık Üzüm Yarışması Ödül Töreni ve TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Sanatçısı Tuğba Ger konseri olacak. Çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölyeler de gün boyu ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Bültenler