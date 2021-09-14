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Kavacık Üzüm Festivali gün sayıyor

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Kavacık Üzüm Festivali gün sayıyor

Karabağlar Belediyesi'nin, Kavacık Üzümü'nü geniş kitlelere tanıtmak amacıyla düzenlediği Kavacık Üzüm Festivali bu hafta sonu gerçekleştirilecek.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek etkinliğe yoğun katılım bekleniyor.

Geçen yıl salgın kısıtlamaları nedeniyle yapılamayan festivalin, yine binlerce İzmirliyi ağırlaması bekleniyor.

Karabağlar Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve toprak yapısı, iklim koşulları nedeniyle sadece Kavacık'ta yetiştirilebilen üzüm bağlarını korumak amacıyla yoğun çaba harcıyor. Bu amaçla Kavacık Üzümü'ne coğrafi işaret alan Karabağlar Belediyesi, her eylül ayında düzenlediği Kavacık Üzüm Festivali'nin de marka tescilini yaptırdı.

Geçen yıl koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle festival gerçekleştirilemedi. Bunun yerine sembolik bağbozumu töreni yapıldı. Ancak önlemlerin gevşetilmesinin ardından festivale yeniden izin verildi. Etkinlik 18-19 Eylül tarihlerinde yani bu cumartesi pazar yapılacak.

1 kuruş fazla girsin diye...

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, üzümüyle ünlü Kavacık'ın değerlerini korumaya kararlı olduklarını vurgulayarak, "Festivalimizle bu enfes tattaki üzümü önce Türkiye'ye, sonra da dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Üreticimizin cebine 1 kuruş fazla girsin diye uğraşıyoruz. Kırsal kalkınmayı sağlayabilirsek, bugün önemi daha çok anlaşılan tarımsal üretim sorununu da çözmüş oluruz" dedi.

İzmirlileri hafta sonu yapılacak festivale davet eden başkan Selvitopu, "Festival düzeni ve programı, konuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda gezmeleri, alışveriş yapıp eğlenmeleri için özenle hazırlandı. Umarım tüm konuklarımız keyifli saatler geçirirler" diye konuştu.

Festival programı

Hafta sonu Kavacık'ı ziyaret edecekleri, başta üzüm olmak üzere yöreye özgü tarım ürünlerini satın alabilecekleri, çeşitli kültür-sanat etkinlikliklerini izleyebilecekleri bir program bekliyor.

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