KAVACIK'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI; FSM YÖNÜNDE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ (1)

İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu Kavacık Mevkii Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Karla kaplanan yolda araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekti. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Tuzlama araçları bölgeye gelerek çalışma yaptı. Kar yağışı Kavacık ve çevresinde etkisini arttırarak sürüyor.

Görüntü dökümü:

------------------Kavacık-Kar yağışı -Trafikten görüntü

-Araç kuyrukları

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı