Kavacık'ta villanın bahçesinin istinat duvarı çöktü
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Kavacık'ta villanın bahçesinin istinat duvarı çöktü

Beykoz Kavacık'ta bir villanın bahçesinin istinat duvarı yola çöktü.

07.01.2020 17:09 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:14
Kavacık'ta villanın bahçesinin istinat duvarı çöktü

Kavacık'ta bir villanın bahçesinin istinat duvarı yola çöktü. Duvarın çökmesiyle yolu kaplayan toprak ve ağaç parçaları iş makinesiyle kaldırıldı.


Beykoz Kavacık'ta saat 16.30 sıralarında bir villanın bahçesinin istinat duvarı, yoğun yağış nedeniyle çöktü. Duvarın çökmesiyle beraber ağaç parçaları ve toprak yolu kapladı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Duvarın çökmesiyle yolu kaplayan ağaç parçaları ve toprak, iş makinesi ile kaldırıldı. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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