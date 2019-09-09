Kavacık'ta özel üniversite binasında yangın (2)

Kavacık'ta özel üniversite binasında yangın (2)

İSTANBUL DHAKavacık'ta bulunan özel üniversite binasında yangın çıktı.

09.09.2019 09:50
Kavacık'ta özel üniversite binasında yangın (2)
İSTANBUL DHA
Kavacık'ta bulunan özel üniversite binasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangının binanın 5'inci katında çıktığı belirtilirken çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
--------------
-Yangından göründü
 


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et