Kavacık'ta özel üniversite binasında yangın söndürüldü
İSTANBUL DHAKavacık'ta bulunan özel üniversite binasında yangın çıktı.
09.09.2019 09:57
İSTANBUL DHA
Kavacık'ta bulunan özel üniversite binasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Binanın 5'inci katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiyenin olay yerinde çalışması sürüyor
Görüntü Dökümü:
Kavacık'ta bulunan özel üniversite binasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Binanın 5'inci katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiyenin olay yerinde çalışması sürüyor
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü
Kaynak: DHA