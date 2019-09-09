Kavacık'ta özel üniversite binasında yangın söndürüldü

Kavacık'ta özel üniversite binasında yangın söndürüldü

İSTANBUL DHAKavacık'ta bulunan özel üniversite binasında yangın çıktı.

09.09.2019 09:57
Kavacık'ta özel üniversite binasında yangın söndürüldü
İSTANBUL DHA
Kavacık'ta bulunan özel üniversite binasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Binanın 5'inci katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiyenin olay yerinde çalışması sürüyor

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü
 


Kaynak: DHA
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