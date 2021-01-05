Kavacık'ta 9 katlı binada yangın paniği

KAVACIK'ta 9 katlı binanın 4'üncü katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Alevlerin üst katlara sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi.

SABAH YURTDIŞINA GİDECEK BABA VE OĞLUA YANGIN ŞOKU

Beykoz Kavacık Mahallesi'nde bulunan 9 katlı binanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay esnasında apartman sakinlerinin birbirlerine haber vermesi ile apartman boşaltıldı. Kısa sürede söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken yangının çıktığı dairedeki baba oğulun sabah saatlerinde yurt dışına yolculuk planlarının olduğu öğrenildi. Dumandan etkilenen baba ve oğluna ambulansta müdahale edildi.

APARTMAN SAKİNİ YAŞANANLARI ANLATTI

Yangın sırasında binada bulunan Emre Ünal, "Önce bir tıkırtı vardı. Birileri eşya taşıyor zannettim. Sonra bir tanesi 'yangın var' diye bağırdı, çok acayip duman vardı. Sonra aşağıya inemedim, balkona çıktım. Biri bana 'yüzüne ıslak havlu sar' dedi onu sardım baktım, bir şey olmuyor aşağıya indim. Yanan dairede biri bağırıyordu ve çok karanlıktı. Onu bulamadım sonra aşağıya indim, baktım gelen yok tekrar yukarıya çıktım. Kapıları çaldım baktım ses yok tekrar aşağıya indim sonra öğrendimki herkes iyiymiş kimseye bir şey olmamış" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, çıkış nedeni itfaiyenin çalışmalarının ardından belirlenecek.- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı