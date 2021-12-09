Kavacık Prestij Caddeleriyle Işıldıyor

T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi

Beykoz Belediyesi'nin ilçedeki alt yapı yatırımları kapsamında Kavacık'ta trafiğe hız kazandırmak amacıyla yaptığı prestij cadde düzenlemesi tamamlandı. Kavacık'ın çehresine güzellik katan çalışmayla yayalar geniş ve konforlu yollara, caddeler ışıltılı bir görünüme kavuştu.

İlçenin en işlek noktalarından Kavacık'ta uygulanan proje kapsamında Orhan Veli Kanık Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, ve Okul Caddesi yeniden düzenlendi.

Kavacık Prestij Cadde Düzenlemesi Projesi'yle ana caddelerde 12 bin 500 m2'lik, bağlı caddelerde ise 5 bin 134 m2'lik yol döşemesi yenilendi. Hali hazırda dar olan yürüyüş yolları, yayalar, pusetli anneler ile engelli vatandaşlar için geniş ve konforlu hale getirildi.

İlçe sakinleri ve ziyaretçiler için dinlenme alanlarının yer aldığı caddeler modern ve şık aydınlatma elemanlarıyla estetik ve aydınlık kazandı.

Trafik Sirkülasyonu Sağlanacak

Bölgenin ulaşım yoğunluğu göz önüne alınarak yürütülen çalışmada, mevcut caddelerde her bir cebe 7-8 aracın parke edebildiği 192'ye kadar varan kapasitede 24 araç cebi hazırlandı.

Yol kenarlarına usulsüz parklanmayı önlemek amacıyla trafik şerit sayısı azaltıldı.

Proje kapsamında özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluğa çözüm getirmek üzere kurulacak denetleme sistemiyle araçların akış hız kontrolü ve trafik güvenliği sağlanması da hedefleniyor.

Ekonomi Canlanacak

Kavacık'a prestij kazandıran çalışma kapsamında yürüyüş yolları ve alışveriş caddelerinin genişlemesiyle ilçenin ekonomik canlılık kazanması da bekleniyor.

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