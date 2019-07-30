Kavacık Mahallesine yeni su deposu

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği projelerde mahallelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından Kula ilçesine bağlı Kavacık Mahallesinde inşa edilmeye başlanan 100 ton kapasiteli içme suyu deposunda betonarme imalat çalışmalarına başlandı. Yapılan çalışmalar tamamlandığında mahalle sakinleri daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak.

HİZMETLERDEN ÇOK MEMNUNUM

Kavacık Mahalle Muhtarı Muhittin Güre, "Mahallemize yapılan hizmetlerden dolayı MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. İnşallah su sıkıntısı çekmeyeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler