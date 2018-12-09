Kaügem ile Kayısının Değeri Artacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosu, Kayısı ve Ürün Geliştirme Uygulama Araştırma Merkezi (KAÜGEM) kurulması için karar aldı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, KAÜGEM'in kuruluşu için üniversite senatosunda kuruluş kararını aldıklarını bildirdi.

Kayısının ülkenin stratejik ürünlerinden biri olduğunu ve ülkeye yıllık 400-500 milyon dolar ihracat geliri sağladığını kaydeden Karabulut, kurmayı planladıkları KAÜGEM ile kayısının ekonomik değerini yükseltecek ürünlere dönüştürülmesi noktasında çalışmalar yapılmasının amaçlandığını bildirdi.

Kayısının ekonomik değerinin yükseltilmesi gerektiğine dikkati çeken Karabulut, "Kuru kayısının hammadde şeklinde satışı yerine, kayısıdan katma değeri yüksek yeni ihraç ürünleri geliştirilmesi ve ürün çeşitlendirilmesine ağırlık verilmesi kayısının geleceği açısından önemli. Açılacak KAÜGEM'de yapılacak araştırmalarla geliştirilecek yeni ürünlerle Malatya ve ülkemiz kayısı tarımında yaşanan sorunların çözümüne önemli katkılar sunacak." ifadelerini kullandı.