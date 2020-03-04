Katy Perry ve Taylor Swift biraz mesafeli!
Katy Perry, Taylor Swift ile yaşadıkları kavganın artık tamamen bittiğini ama çok meşgul oldukları için eskisi kadar yakın bir iletişim içinde olmadıklarını açıkladı.
04.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:46
Katy Perry, Taylor Swift ile yaşadıkları kavganın artık tamamen bittiğini ama çok meşgul oldukları için eskisi kadar yakın bir iletişim içinde olmadıklarını açıkladı.
Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: Katy Perry ve Taylor Swift biraz mesafeli!
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