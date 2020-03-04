Katy Perry ve Taylor Swift biraz mesafeli!
Haberler » Magazin » Katy Perry ve Taylor Swift biraz mesafeli! - Magazin

Katy Perry ve Taylor Swift biraz mesafeli!

Katy Perry, Taylor Swift ile yaşadıkları kavganın artık tamamen bittiğini ama çok meşgul oldukları için eskisi kadar yakın bir iletişim içinde olmadıklarını açıkladı.

04.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:46

, ile yaşadıkları kavganın artık tamamen bittiğini ama çok meşgul oldukları için eskisi kadar yakın bir iletişim içinde olmadıklarını açıkladı.



Haber Videosu

: Katy Perry ve Taylor Swift biraz mesafeli!
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler