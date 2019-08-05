Katy Perry'nin 'çalıntı şarkı' cezası belli oldu!

Katy Perry'nin 'çalıntı şarkı' cezası belli oldu!

Flame'in 2008 yılında çıkan 'Joyful Noise' adlı şarkısından fikir hırsızlığı yaptığı tespit edilen Katy Pery, tazminat ödemeye mahkum edildi.

5.08.2019 08:01

Flame'in 2008 yılında çıkan 'Joyful Noise' adlı şarkısından fikir hırsızlığı yaptığı tespit edilen Katy Pery, tazminat ödemeye mahkum edildi.


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