KATSO, genç girişimcilere iş kurabilmesi için eğitim verdi

Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü tarafından açılan KOSGEB girişimcilik kursuna genç girişimciler yoğun ilgi gösterdi.

18 yaş üstü kendi işini kurmak isteyen girişimcilere yönelik 18-21 Haziran 2019 tarihleri arasında 4 gün süreli 32 saat Girişimcilik Eğitimi, Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü Eğitim Salonunda verildi. Kurs sonunda başarılı olan 30 girişimci adayı sertifikalarını aldı.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Genel Sekreter Yardımcısı Adil Levent Baş tarafından verilen eğitimde, kendi işini kurmak isteyen girişimci adaylarına yönelik iş yeri açmadan önce dikkat edilmesi gereken konular ve başvuru süreci anlatıldı.

Programda konuşan Ticaret İl Müdürü Sefa Özata, "Ülkemiz için girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması gerekiyor. Katma değer üreten yeni işletmelerin ekonomiye kazandırılması lazım. İstihdam sağlanması için KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri büyük önem taşıyor. Burada aldığınız bu belgeler ile aslında iş hayatına adım atmış oldunuz. Biz kursiyerlerimizden çok umutluyuz. Gerçekten üretmek için çabalıyorlar. Müdürlük olarak size destek olmaya hazırız. Amacımız girişimcilere elimizden geldiğince yardımcı olmaktır. Bu kurslar sayesinde özellikle gençlerin iş hayatına atılabilecekler. Bu da ekonomik yönden onlara avantaj sağlayacaktır. Girişimciler iş hayatında başarı sağlayacak ve bununla birlikte Kastamonu ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bu kurslarda eğitim gören girişimcilerin önü açılacak ve kendilerini topluma kanıtlayabilecektir" diye konuştu.

Eğitim kapsamında verilen sertifikanın Türkiye'nin her yerinde geçerli olduğunu ifade eden KOSGEB İl Müdürü Nevzat Erol ise, "Bugün siz bir iş kurmak isterseniz ilk ihtiyacınız olan bu girişimcilik sertifikası olacaktır. Siz de bugün bu sertifikaları alarak iş kurmanın ilk adımını attınız. KOSGEB destekleri yılbaşından sonra daha da arttı. Biz insanların tüketici değil, üretici olması için çabalıyoruz. Her sektör için desteklerimiz devam ediyor. Kastamonu'da birçok işletmenin açılışına şahit olduk. Bu destekler ile herkes kendi işinin patronu oldu" dedi.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, toplam 32 saatlik eğitiminde ayrıca Ticaret İl Müdürü Sefa Özata, KOSGEB İl Müdürü Nevzat Erol ve TKDK uzmanları kursiyerlere özel destek sunumu yaptı. Sertifika törenine SGK İl Müdürü Zafer Şimşek, KATSO Genel Sekreteri Mustafa Elmas da katıldı.

Törende Sefa Özata, kurs hocası Adil Levent Baş'a plaket verdi. Tören, kursiyerlere katılım sertifikası verilmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA