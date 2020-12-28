KATSO'dan yerel basına destek açıklaması

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, yerel medyanın yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek, "Kurumsal anlamda üyelerimiz olan gazetelerin ve yerel medyanın yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, yerel medyanın yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek, "Kurumsal anlamda üyelerimiz olan gazetelerin ve yerel medyanın yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Başkan Oğuz Fındıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada yerel medyanın sorunlarına değindi. Kent gündemini tarafsız şekilde aktaran basın mensuplarına teşekkürlerini sunan Fındıkoğlu, "Aynı zamanda odamız üyeleri olan yerel medya sektörünün sorunlarını da yakından takip ediyoruz. Kurumsal çalışmalarımızda edindiğimiz yerel medyanın sorunlarına baktığımızda, öncelikle ekonomik olarak devamlılığını sağlamakta zorlanan bir sektör olarak görüyoruz. Ulusal, yazılı ve görsel medyanın yanında sosyal medya gibi rakipleri ile de yarışmak zorunda olan yerel medya işletmelerimiz, kıt kanaat olarak faaliyetlerini sürdürme çabasında kalmaktadır" dedi.

"Ayakta kalma mücadelesine devam etmeliyiz"

Yerel basında çalışan medya mensuplarının, yalnız bırakılmaması gerektiğine işaret eden Başkan Fındıkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hemşerilerimizin ilimizde olup bitenleri günü gününe takip etme ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda kesintisiz çalışan medya mensuplarımız yalnız bırakılmamalı, kaderlerine terk edilmemelidir. Kamu ve özel sektör temsilcilerimiz, icraatlarını ve kendileri ile ilgili haberlerini, duyurularını ve ilanlarını ilimize ve ilimiz dışına iletebiliyorlarsa bu iletişim ilk önce yerel medyanın sayesindedir. Bir yıla yakın bir süredir pandemi ile mücadele ediyoruz. Pandemiden hemen hemen tüm sektörlerimiz payına düşen olumsuzları yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Pandeminin olumsuz etkileri sağlığımız başta olmak üzere irili ufaklı tüm işletmelerimizi tehdit etmeye devam ediyor. Ekonomik ve sosyal anlamda çektiğimiz sıkıntıların elbette sonunun geleceğini ve arzuladığımız güzel günlere tekrar kavuşmanın umudu ile yaşamaya, yaşatmaya ve tüzel kişiliklerimizin ayakta kalma mücadelesine devam etmeliyiz"

"Kastamonu yerel basını bu defa kendi sesini duyurmaya çalışıyor"

Kurumsal anlamda, üyeleri olan gazeteleri ve yerel medyanın yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirten Fındıkoğlu, "Kastamonu yerel basını bu defa kendi sesini duyurmaya çalışıyor. Son günlerde yaşadıkları olumsuzlukları dile getiren ve sosyal medya kanallarından kendi seslerini duyurmaya çalışan Kastamonu basınımızı kurumsal anlamda olduğu kadar iş dünyamızın üyeleri olan; tacirlerimiz, tüccarlarımız ve şirketlerimizin de yalnız bırakmayacaklarını umut ediyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı