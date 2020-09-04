KATSO'dan üyelere büyük kolaylık
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KATSO'dan üyelere büyük kolaylık

Kars Ticaret ve Sanayi Odası'ndan üyelerine bir hizmet daha,KATSO üyeleri E-İmza başvurularını odaya yapabilecek ve anında e-imzalarını teslim alabilecek.

KATSO'dan üyelere büyük kolaylık
04.09.2020 14:24 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:29

Kars Ticaret ve Sanayi Odası'ndan üyelerine bir hizmet daha,KATSO üyeleri E-İmza başvurularını odaya yapabilecek ve anında e-imzalarını teslim alabilecek.

Ayrıca Kep adreslerini alabilecekler ve E-Dönüşüm (E-Fatura, E-Defter, E-Muhasebe, E-Arşiv) hizmetlerinden de uygun fiyatlara faydalanabilecekler.

İmzalanan protokol ile üyeler E-imzalarını 1 saat içerisinde teslim alabilecekler, KEP adreslerini alabilecekler ve E- dönüşüm hizmetinden faydalanabilecekler.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, "Üyelerimizim önemli bir sorununu daha gidermenin gururunu yaşıyoruz. Bu üyelerimiz için önemli bir yeniliktir. Üyelerimiz mağdur olmadan Odamız aracılığı ile e-imzalarını alabilecekler ve anında kullanabilecekler" dedi.

Başkan Alibeyoğlu "Üyelerimiz e-imza satın alma konusunda yaşamış oldukları gecikme ve mağduriyetleri Odamıza iletti. Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin bu mağduriyetine sessiz kalmadık ve Odamızda e-imza, KEP adresi ve E-Dönüşüm hizmeti başlattık. Üyelerimiz artık Odamıza başvuru yaparak mağduriyet yaşamadan e-imzalarını teslim alabilecek ve anında kullanabilecekler. Ayrıca KEP adreslerini alabilecek ve E-Dönüşüm(E-Fatura, E-Defter, E-Muhasebe, E-Arşiv vs.) hizmetlerinden de faydalanabilecekler. Bu üyelerimiz için önemli bir hizmettir. Bizler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) bünyesinde üyelerimizin menfaatleri için hizmet veren bir kuruluşuz. Odamız bünyesinde başlatmış olduğumuz bu hizmet de üyelerimiz için büyük bir yeniliktir. Önceki dönemlerde üyeler e-imza başvuruları yaptıktan sonra kargo ulaşım süresi dahil en erken 5 iş günü içerisinde imzalarını teslim alabiliyorlardı. Yaşanan gecikmeler üyelerimizde önemli ölçülerde mağduriyetlere neden oluyordu. Ayrıca e- imza satışlarında yaşanan fiyat farklılıkları ve yüksek fiyatlar da mağduriyetlere yol açabiliyordu. Üyelerimizin yaşamış oldukları bu sorun bizlere iletilir iletilmez çözümü yolunda gerekli adımları attık. KATSO olarak üyelerimizin sorununa sessiz kalmadık ve Odamız bünyesinde hem piyasalardan uygun fiyata hem de anında e-imza hizmeti başlattık. E-İmza hizmetinin yanı sıra KEP adresi ve E-Dönüşüm) hizmeti projesini hayata geçirdik. Üyelerimize ve tüm TOBB camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - KARS

Kaynak: İHA

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