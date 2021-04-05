KATSO'dan gece yarısı bildirisine tepki
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KATSO'dan gece yarısı bildirisine tepki

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KATSO'dan gece yarısı bildirisine tepki

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu 104 emekli amiral tarafından yayımlanan gece yarısı bildirisine tepki gösterdi.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu 104 emekli amiral tarafından yayımlanan gece yarısı bildirisine tepki gösterdi.

Başkan Alibeyoğlu, "Demokrasilerde esas olan milli iradenin üstünlüğüne saygı ve hukuka bağlılıktır. Demokrasinin gücü, milletin iradesine dayanmasından gelir" dedi.

Alibeyoğlu, "Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak irademize sahip çıkacak kudretteyiz. Milletimizin iradesini yok sayan, anti demokratik tüm niyetleri ve hevesleri reddediyoruz. KATSO olarak 104 emekli amiral tarafından yayımlanan gece yarısı bildirisini kınıyoruz. Darbe iması yapanlara karşı Kars Ticaret ve Sanayi Odası camiası olarak milletimizin ve devletimizin yayındayız" diye konuştu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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