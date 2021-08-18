Katran nedir? Katran nasıl yapılır?
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Katran nedir? Katran nasıl yapılır?

Katran nedir? Katran nasıl yapılır?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Katran, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Katran ne demek? Katran anlamı ne? İşte, Katran kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Katran kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Katran anlamı ne? Katran ne demek? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

KATRAN NE DEMEK?

Katran, organik maddenin yıkıcı damıtımından elde edilen akışmaz siyah bir sıvıdır. Katranın çoğu kok üretiminin bir yan ürünü olarak kömürden elde edilir, ancak aynı zamanda petrolden, turba veya servi, ardıç gibi bazı ağaçların gövdelerinde özsulardan da elde edilmektedir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Katran nedir? Katran nasıl yapılır?

KATRAN TİPLERİ

"Katran" kelimesi birçok farklı maddeyi tanımlamak için kullanılmaktadır. Doğada bulunan "katran ocakları" (örnek Los Angeles'de La Brea Katran Ocakları) gerçekte katran değil, asfalt içermektedir ve aslında asfalt ocakları olarak bilinmektedir. Katran kumu çökeltileri katrandan ziyade aynen Shropshire'deki Katran Tünelinde (en:Tar Tunnel) olduğu gibi farklı oranlarda yer sakızı ve yoğun ham petrol ile kum (veya taş) içermektedir. Aynı zamanda "Burma Yağı" veya "Burma Nefti" diye de bilinen "Rangoon katran"ı gerçekte petroldür. "Katran" ve zift bazen birbirinin yerine kullanılabilmektedir; ancak zift, katran daha akıcı iken daha katıdır.

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