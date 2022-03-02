Katoliklerin ruhani lideri Papa, Ukrayna'da barış için dua etti - Haberler

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Katoliklerin ruhani lideri Papa, Ukrayna'da barış için dua etti

AA, Barış Seçkin - Güncel
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Katoliklerin ruhani lideri Papa, Ukrayna'da barış için dua etti

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Ukrayna'da barış için dua ettiklerini belirtti.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Ukrayna'da barış için dua ettiklerini belirtti.

Franciscus, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Katolik aleminde "Kül Çarşambası" olarak anılan bugün Paskalya'dan önce yaptıkları büyük perhize başladıklarını ve bugünkü dualarının Ukrayna'da barışın gelmesi için olduğunu kaydetti.

Papa, bir başka Twitter iletisinde de daha önce Haziran 2014'te Orta Doğu için yaptığı "Barış" çağrısını bu kez Ukrayna için aralarında Rusça ve Ukraynaca'nın da olduğu farklı dillerde paylaşarak yaptı.

Ruhani lider, sabah saatlerinde Vatikan'da çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumunda, girdikleri perhiz dönemindeki dualarının Ukrayna'da barışa bir çağrı olması temennisini dile getirdi.

Papa Franciscus, savaştan kaçan göçmenlere sınırlarını açarak yardım eden Polonyalılara da teşekkür etti.

AA / Barış Seçkin - Güncel

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