Katoliklerin ruhani lideri Papa, Irak Cumhurbaşkanı Salih'le bir araya geldi (2)

Türk futbolunda bir dönem kapandı! Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabından veda etti

Kaymakam ile eczacılar arasında tepki çeken diyalog! Zonguldak Valiliği de topa girdi

Beklenen yasa çıktı, vatandaşın içi artık rahat edecek! Faizsiz ev ve arabada yeni dönem

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Bağdat'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Papa'yı düzenlenen resmi törenle karşıladı. Törenin ardından Salih ve Papa'nın baş başa görüşmesi başladı.

Papa, burada ülkedeki siyasi liderler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diplomatlarla da bir araya gelecek.

Papa Franciscus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'deki dış gezilerini iptal etmişti. 16 ay sonra ilk dış gezisini gerçekleştiren Franciscus, tarihte Irak'ı ziyaret eden ilk Papa olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı