Katoliklerin ruhani lideri Papa ile Irak Başbakanı Kazımi'nin görüşmesi başladı
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Katoliklerin ruhani lideri Papa ile Irak Başbakanı Kazımi'nin görüşmesi başladı

05.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:34
Katoliklerin ruhani lideri Papa ile Irak Başbakanı Kazımi'nin görüşmesi başladı

Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Başbakan Mustafa el-Kazımi ile görüşmesinin başladığı bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Başbakan Mustafa el-Kazımi ile görüşmesinin başladığı bildirildi.

Irak resmi haber ajansına göre, Kazımi, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda özel yetkililerin ağırlandığı salonda Papa ile bir araya geldi.

Papa, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda Başbakan Kazımi tarafından resmi törenle karşılanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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