Katoliklerin ruhani lideri Papa ile Irak Cumhurbaşkanı Salih'in görüşmesi başladı
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Katoliklerin ruhani lideri Papa ile Irak Cumhurbaşkanı Salih'in görüşmesi başladı

05.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:19
Katoliklerin ruhani lideri Papa ile Irak Cumhurbaşkanı Salih'in görüşmesi başladı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Bağdat'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geldi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Bağdat'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Papa'yı düzenlenen resmi törenle karşıladı. Törenin ardından Salih ve Papa'nın baş başa görüşmesi başladı.

Papa, burada ülkedeki siyasi liderler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diplomatlarla da bir araya gelecek.

Papa Franciscus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'deki dış gezilerini iptal etmişti. 16 ay sonra ilk dış gezisini gerçekleştiren Franciscus, tarihte Irak'ı ziyaret eden ilk Papa olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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