Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Macaristan'da Efkaristiya Kongresinin kapanış ayinine katıldı - Haberler
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Macaristan'da Efkaristiya Kongresinin kapanış ayinine katıldı

AA / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel
Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Macaristan'da Efkaristiya Kongresinin kapanış ayinine katıldı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Efkaristiya Kongresinin kapanış ayinine katıldı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Efkaristiya Kongresinin kapanış ayinine katıldı.

52'nci Uluslararası Efkaristiya Kongresinin kapanış ayini için bugün Macaristan'a gelen Papa Franciscus, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ve Başbakan Viktor Orban ile görüştü.

Daha sonra Budapeşte'deki Kahramanlar Meydanı'nda toplanan kalabalığı selamlayan Papa Franciscus, Efkaristiya Kongresinin kapanış ayinine katıldı.

Papa Franciscus, Macaristan'daki temaslarının ardından Slovakya'ya 3 günlük ziyarette bulunacak.

AA / Mehmet Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Macaristan'da Efkaristiya Kongresinin kapanış ayinine katıldı - Haberler
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