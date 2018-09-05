Mezhepleri Nedeniyle Farklı Mezarlara Gömülmüşlerdi, Yakınları Çareyi Anıtta Buldu

Hollanda'da, 1888 yılında ölen çiftin farklı mezheplerden Hıristiyanlar oldukları için mezarlarının birlikte gömülmesine izin verilmemişti. Bunun üzerine farklı mezarlarda yatan çiftlerin mezar taşlarını bu şekilde birleştirdiler.

38 YIL SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Bayan Van Aefferden ve süvari albay kocası 1842 yılında evlenmişlerdi. Aefferden henüz 22 yaşındaydı ve kocası 33 yaşındaydı. Evlendikleri günden 38 yıl sonra Aefferden'in kocası öldü. Ölen adam bir Protestan olduğu için Protestan mezarlığının bir bölümüne gömüldü.

MEZHEPLERİ ENGEL OLDU

Aefferden'in kocası öldükten sonra kendi mezarınn kocasının yanında olmasını istemişti fakat kabul edilmedi. Kabul edilmemesinin sebebi Aefferden bir Katolikti fakat ölen kocası Protestan mezarlığında yatıyordu.

İKİ ELİN BİRLEŞMESİYLE OLUŞAN BİR HEYKEL YAPTIRILDI

Bayan Aefferden, kocasından 8 yıl sonra hayatını kaybetti. Kocasının yanına gömülmesini istediğini bilen Aefferden'in yakınları mezarlıkları Katolik ve Protestan bölümünü ayıran duvarın bitişiğine yaparak onların mezarlarını yan yan getirmeyi başardı. Mezara bir anıt dikildi ve iki elin birleşmesiyle oluşan bir heykel yaptırıldı.