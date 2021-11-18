Katolik piskoposların toplantısından Biden'ın kürtaj politikasına ilişkin mesaj çıkmadı

ABD'de bir araya gelen Katolik piskoposların toplantısının sonunda oy çokluğuyla kabul edilen metinde, Joe Biden başta olmak üzere Katolik siyasetçilerin kürtaja verdikleri destek nedeniyle "komünyon" denilen dini ritüellerden dışlanması konusuna yer verilmedi.

ABD Roma Katolik piskoposlarının katılımıyla 15 Kasım'da günü Maryland eyaletinin Baltimore kentinde başlayan konferans, 17 Kasım'da "Kutsal Komünyon" ismi verilen ve dini ritüelleri belirten metnin oylanmasıyla sona erdi.

8 hayır oyuna karşı 222 evet oyuyla kabul edilen metinde, beklenin aksine Biden ve diğer Katolik siyasetçilerin kürtaj politikasının gündeme gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.

15 yıl aranın ardından ilk kez imzalanan dini vecibelere ilişkin metinde, "Kamuya mal olmuş Katoliklerin Kilisenin inancı ve ahlakı uyarınca hayatlarını şekillendirmeleri gerektiği" vurgulandı.

Biden ve Amerikan Katolik Kilisesi arasında "kürtaj" çatlağı

ABD'de bazı Katolik piskoposlar, ABD Başkanı Biden'ın kürtajı desteklemesinin mezhebe aykırı olduğunu savunarak Biden ve kürtajı destekleyen diğer Katolik siyasetçilerin "komünyon" ismi verilen dini ritüellerden dışlanmasını istemişti.

John F. Kennedy'nin ardından ABD'nin ikinci Katolik başkanı olan Biden, ülkede özellikle Cumhuriyetçiler tarafından gündeme getirilen kürtaj yasağı uygulamalarına karşı çıkması nedeniyle kürtaj yanlısı olmakla eleştiriliyor.

Amerikan Katolik Kilisesi, Biden'in söz konusu tutumunun Katolik ilkelerle ters düştüğünü belirterek bu konuda Biden'a sert uyarılarda bulunuyor.

Biden, açıklamalarında şahsi olarak kürtaja karşı olduğunu ancak kadınların bu konudaki seçme özgürlüğünü desteklediğini belirtiyor.

Biden'in yemin ettiği gün 1200 kelimelik bir tebrik metni yayımlayan Los Angeles Başpiskoposu ve ABD Piskoposlar Konferansı José Gomez, aynı zamanda Biden'a Katolik ilkelere bağlılık çağrısı yapmıştı.

Öte yandan kürtaja karşı bir tavır takınan Papa ise yine de hiç kimsenin dini ritüellerden dışlanmaması gerektiğini vurguluyor.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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