Katolik Kilisesi'nde 'put' tartışması: Amazon'dan gelen heykeller çalındı, Papa özür diledi

26.10.2019 12:05

Katolik Kilisesi'nde muhafazakarlar ile yenilikçiler arasındaki gerginlik, Amazon'dan gelen heykelcikler üzerinden bir "putperestlik" çatışmasına dönüştü.

Amazon konulu zirve için Vatikan'a getirilen heykelcikler, aşırı muhafazakar kanattan olduğu anlaşılan kişiler tarafından "put" oldukları gerekçesiyle çalınarak nehre atıldı. Yenilikçi kanadın öncüsü Papa Francesco ise heykellerin put teşkil etmediğini belirtti ve çalınarak nehre atılmalarından dolayı özür diledi.

Papa'nın isteğiyle Vatikan'da düzenlenen 6-27 Ekim tarihli Amazon konulu Piskoposlar Meclisi (sinod) için bölge halkının kullandığı dini semboller de Vatikan'a getirilmişti. Bunların arasında, "doğurganlık" ve "toprak ana"yı temsil eden, çıplak hamile kadın heykelcikleri de yer alıyordu. Bu tahta heykelcikler Vatikan yakınlarındaki Santa Maria in Traspontina Kilisesi'ne yerleştirildi.

Söz konusu heykeller, Amazon bölgesi yerlilerinin tanrıçalarından olan "Pachamama" ismiyle de anılıyor.

Amazon sinodunun tartışma konularına da tepkili olan aşırı muhafazakar Katolikler, "Pachamama" heykellerinin Vatikan'a getirilmesi ve bir kiliseye yerleştirilmesini de öfkeyle karşıladı. Muhafazakar kanat, haber kanalları ve sosyal medya üzerinden yaptıkları yayınlarla "pagan putları" olarak tanımladıkları bu heykelciklerin bir Katolik kilisesine konmasını "dine küfür" olarak yorumladı. İnternette Pachamama karşıtı imza kampanyası başlatıldı.

Katolik kilisesinde Amazon heykelciklerine tepki dalgası, geçen hafta bir grubun heykelleri çalarak nehre atmasıyla sonuçlandı. Geçen Pazartesi şafak vakti Santa Maria in Traspontina Kilisesi'ne giren bir grup, 3 heykeli çalıp Roma'daki Tiber Nehri'ne attı ve bu anları videoya kaydederek internette yayımladı.

'Taliban benzeri saldırı'

Bir kilisede gerçekleştirilen hırsızlık eylemi ve çalınan heykellerin nehre atılması sosyal medyada Katolikler arasında hararetli tartışmalara yol açtı. Kimileri, "Bir pagan ikonunun benim kilisemde işi yoktu" gibi yorumlarla bu eyleme destek verdi. Karşı görüşü savunanlar ise heykel karşıtı eylemi "Taliban benzeri bir saldırı" diye eleştirdi.

Hafta boyunca bu tartışmayla ilgili yorumda bulunmayan Papa Francesco ise dün yaptığı bir konuşmada heykellerin çalınmasından dolayı özür diledi. Papa, "Traspontina'daki kiliseden çıkarılan ve Tiber Nehri'ne atılan Pachamama heykelleriyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Oraya put niyetiyle koyulmamışlardı. Bu olay Roma'da yaşandı ve ben de Roma Piskoposu olarak, bu eylemden rahatsızlık duyanlardan af diliyorum" dedi.

Papa, heykellerin nehirde sağlam olarak bulunduklarını ve bunun "güzel bir haber olduğunu" da söyledi.

İtalyan basını, Amazon zirvesinin yarın yapılacak kapanış ayini sırasında tartışmalı heykellerin, Vatikan'daki San Pietro Bazilikası'nda sergilenebileceğini belirtiyor.

Vatikan'daki Amazon sinodu, tartışma konuları nedeniyle de muhafazakar kanadın tepkisiyle karşılaşmıştı. Bu tartışma konularının başında, Amazon'un ücra bölgelerinde Katolik din adamlarına erişimin çok kısıtlı olması nedeniyle, evli erkeklere de rahiplik yetkileri verilmesi önerisi geliyor.

Ayrıca kadınlara kilise bünyesinde yeni yetkiler verilmesi ihtimali; Amazon bölgesindeki yerli halkın kültürlerine, dini sembol ve ritüellerine açıklık mesajı; iklim değişikliği gibi ekolojik sorunlara yaklaşım biçimi de aşırı muhafazakar kanadın tepkisini çekiyor.

Sinodun son gününde, çoğunluğu Amazon bölgesinden piskopos ve rahiplerden oluşan katılımcılar bir sonuç belgesi hazırlayarak Papa'ya sunacak. Tavsiye niteliği taşıyan bu belgeyle ve sinodun ardından atılacak adımlarla ilgili nihai karar ise Papa'ya ait.