Kato Dağı'nda Teröristlerin Geçiş Güzergahları Ateş Altına Alındı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı eteklerinde bir grup PKK'lı teröristin olduğu bilgisi üzerine başlatılan hava destekli operasyonda Atak tipi helikopterler teröristlerin geçiş güzergahlarını ateş altına aldı.

KATO DAĞI'NDA GENİŞ KAPSAMLI OPERASYON BAŞLATILDI

Edinilen bilgilere göre, Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı eteklerinde bulunan Hisar Kapı mevkisinde bir grup PKK'lı teröristin olduğu bilgisi üzerine bölgede hava destekli geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyonda, Atak tipi helikopterler, teröristlerin geçiş güzergahlarını yoğun ateş altına aldı.