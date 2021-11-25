Katmerciler'e ihracat ödülü

Katmerciler, Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri arasında 2020 yılında Savunma ve Havacılık Sektöründe en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci şirket olarak ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, savunma sektörünün önde gelen şirketlerinden Katmerciler, ödüllerine bir yenisini ekledi.

Katmerciler, Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri arasında geleneksel olarak düzenlenen ve bölgede en fazla ihracat gerçekleştiren şirketlerin ödüllendirildiği "İhracatın Yıldızları" ödül töreninde, 2020 yılında Savunma ve Havacılık Sektöründe en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci şirket olarak ödül aldı. Ödüller, 24 Kasım akşamı düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, hem ekipman hem savunma alanında ihracat odaklı faaliyete devam edeceklerini belirterek, "2020 yılında 274 milyon liralık ihracat gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attık. İhracat performansımızı artırmayı devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Halka açıldıkları 2010 yılında, gelirlerinin en az yüzde 50'sini ihracattan elde etme hedefini açıkladıklarına dikkati çeken Katmerci, şunları aktardı:

"Hedeflediğimiz yolda ilerliyoruz. 2010-2020 arasındaki on yıllık dönemde toplam gelirlerimiz içinde ihracatın ortalama payı yüzde 54 olarak gerçekleşti. 2020 yılında bu oran yüzde 78'e yükseldi. 2020'de 353 milyon liralık gelirimizin 274 milyon lirasını ihracattan elde ettik. Dünyanın 65 ülkesine ihracat yapan bir şirket olarak mevcut yurt dışı pazarlara daha derin nüfuz etmeye çalışırken, yeni pazar arayışlarımız da devam ediyor."

Güçlü Ar-Ge Merkezi, nitelikli insan kaynağı, yenilikçi, öncü, yaratıcı şirket kültürünün ihracat başarısının ardındaki en önemli güçler olduğunu vurgulayan Katmerci, "Ürettiğimiz araçların tamamını kendi Ar-Ge Merkezimizde tasarlayıp geliştiriyoruz. Bugün dört kıtada 65 ülkede Katmerciler ürünü ekipman ve savunma araçlarının bulunması şirketimiz ve ülkemiz adına gurur vesilesidir. Devletimizin 2023 ve 2051 vizyonu doğrultusunda üzerimize düşeni yapmaya, milli ihracat hamlesinin aktif bir oyuncusu olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri

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