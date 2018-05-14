Katmerciler'den Uluslararası Stratejik İş Birliği Anlaşması

Katmerciler Araç üstü Ekipman ve Sanayi ve Ticaret AŞ (Katmerciler) ile İngiliz Mira firması, Savronik ve Delta LTD arasında insansız kara araçları (UKAP) alanında stratejik iş birliği anlaşması imzaladı.

Katmerciler'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında "Şirketimiz ile İngiliz Mira firması, Savronik ve Delta LTD arasında insansız kara araçları (UKAP) alanında uluslararası stratejik iş birliğini öngören bir anlaşma bugün Londra da 'Türk-İngiliz Tatlıdil' forumunda imzalanmıştır." denildi.