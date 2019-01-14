Katmer ve Haşhaşlı Çöreğin Tek Adresi: Palmiye Simit

Palmiye simit evi olarak ürünlerimizde kaliteli malzemenin yanı sıra profosyonel, deneyimli hamur ustaları ile lezzetten asla ödün vermeden odun ateşinde katkısız erişte,yufka,mantı,tarhana gibi bir çok çeşidin yanı sıra unlu mamüller,tatlılar,yaş pasta ve kuru pasta çeşitleriyle sizlere geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet vermektedir. Şubemizde yöre suyu ve doğal ekmek mayası kullanılarak yapılan Doğal Katkısız yufkaları sizler için üretiyor siz değerli müşterilerimizin damak tadına sunuyoruz…

Misyonumuz

Temel değerlerimizden ödün vermeden ilk günkü heves ve heyecanla üretimimize devam etmek ve müşterilerimizin beklentilerini en üst seviyede gerçekleştirerek faaliyet alanımızda zirvedeki yerimizi her zaman korumak istiyoruz...

Vizyonumuz

Hayatın her döneminde insanlara sağlıklı, hijyenik koşullarda üretilmiş ürünlerle yaşamalarına pozitif enerji ve mutluluk katmaktır. Faaliyet gösterdiğimiz sektörde innovasyonel yeniliklerle gerçekleştirmek, üretim standartlarını yükseltmeyi hedeflemekteyiz.