Katliamda kullanılan tüfek saldırganın kapısına kadar gelmiş

Tüfeği gönderen kargo adresi hayali çıktı



ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir restoranda işten çıkartılan işçinin patronunu ve çalışan 2 kişiyi öldürüp intihar ettiği olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Paket servis elemanı Sadam Korkmaz'ın katliamı gerçekleştirdiği pompalı tüfeğin, olaydan bir hafta önce sipariş edildiği firmadan 475 TL karşılığında kapısına kadar gönderildiği öğrenildi. Tüfeği gönderen kargo adresinin ise hayali bir adres olduğu bildirildi.

Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'ndeki restorana, önceki gün meydana gelen olayda; işten çıkartılan 26 yaşındaki Sadam Korkmaz, iş yeri sahibi 50 yaşındaki Gani Kocabaş'ı hırkasına sarıp getirdiği pompalı tüfekle öldürmüştü. Daha sonra restoran çalışanı Şenol Öztaş'ı da ateş ederek öldüren Korkmaz ardından restoranın alt katındaki gıda mühendisi olarak çalışan 30 yaşındaki Gizem Ege ile bir süre boğuştuktan sonra etkisiz hale getirerek tüfekle ateş ederek öldürmüştü. Restoranda bir süre diğer çalışanları da arayan Korkmaz, bulamayınca aynı silahla intihar emişti.

Olayla ilgili Antalya Emniyet müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada olayda kullanılan pompalı tüfeğin 14 Aralık 2017 tarihinde günü kargo yoluyla Sadam Korkmaz'a geldiği, İstanbul adresli bir işyerinden kapıda ödemeli olarak gönderilen tüfeğin 475 TL ödenmek suretiyle Korkmaz tarafından kargo şirketinden teslim alındığı bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile koordine kurularak yaptırılan araştırmada tüfeği gönderen kargo adresinin hayali bir adres olduğu, gönderide yazılı adreste böyle bir işyerinin bulunmadığı ortaya çıktı.

Açıklamada ayrıca gönderici olarak kargo şirketinde adı kayıtlı işyeri sahibi B.A. hakkında ise 31 Mayıs 2016 tarihinde "silah ticareti" yapmak suçundan İstanbul'da işlem yapıldığı, ikametinde 8 adet ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait fişeklerin elde edildiği bilgisi paylaşıldı.